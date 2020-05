„Keine klaren Corona-Regeln für Kindergärten“

Wir fordern bereits seit Jahren geringere Kinderzahlen in den einzelnen Gruppen in den Kindergärten. Im Beruf steht man dann, laut aktuellem Gesetz, mit bis zu 22 Kindern allein in der Gruppe. Eine zweite Person ist zusätzlich auf zwei Kindergruppen aufgeteilt. Das sind in den meisten Fällen Helferinnen, deren Ausbildung in einigen Monaten abgeschlossen ist. Unter dieser Bedingung ist unsere Bildungsarbeit teilweise eine Herausforderung.