Die Eisheiligen sind selten pünktlich

Laut Aufzeichnungen gab es in den letzten 20 Jahren in der Stadt Salzburg nur in vier Jahren Bodenfrost zu den Eisheiligen. Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia bringen im Laufe des Mais in der Landeshauptstadt zwar immer eine Kaltfront mit, frieren aber kaum. Anders verhält es sich zum Beispiel in St. Michael im Lungau. Hier bringen die Eisheiligen, aufgrund der hohen Ortslage auf 1094 Metern, noch jedes Jahr Bodenfrost. Das Phänomen des Kälteeinbruchs entsteht, weil „der vom Süden vordrängende Sommer und der noch nicht ganz weichen wollende Winter um die Vorherrschaft im Alpenraum kämpfen“, erklärt Meteorologe Thomas Wostal.