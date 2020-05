Nicht Partygäste, sondern Sorgen rauben Schlaf

Am Freitag dürfen Gastrobetriebe wieder ihre Pforten öffnen, Diskotheken müssen weiterhin geschlossen bleiben. Was in der Theorie so einfach klingt, ist in der Praxis für die Nachtklub-Betreiber ein Kraftakt. Die „Krone“ hat sich bei mehreren Innsbrucker Diskothek-Geschäftsführern umgehört. Fazit: Es sind nicht die Partygäste, sondern etliche Sorgen, die ihnen den Schlaf rauben.