„Wirklich schade um die Ybbsiade“

Da die 32. Ybbsiade in Ybbs an der Donau, Bezirk Melk, nun der Corona-Krise zum Opfer gefallen ist, jedoch bereits knapp 9000 Tickets verkauft wurden, möchte man die Besitzer der begehrten Tickets nicht enttäuschen. Die Stadtgemeinde konnte den Großteil der Veranstaltungen verschieben und dadurch behalten die Tickets auch für das kommende Jahr ihre Gültigkeit. „Die meisten Termine konnten wir so quasi in den Zeitraum der 33.Ybbsiade, die offiziell am 8. April 2021 starten wird, einarbeiten. Leider mussten drei Veranstaltungen schweren Herzens abgesagt werden“, betont Bürgermeister Alois Schroll. Drei Veranstaltungen: „Wir Staatskünstler“, „Erkan & Stefan“ sowie die „Quetschworkfamily“ fallen zur Gänze aus. Das sogenannte Tickethandling für Umtausch oder Rückgabe wird allerdings erst Ende Juli über Ö-Ticket möglich sein.