Neustart für Kirchen: Absperrband im Dom

Maximal 300 Besucher dürfen damit vorerst den Messen im Salzburger Dom beiwohnen. Etliche Plätze in den Sitzreihen werden daher mit Absperrband versehen. Zudem stehen im Dom verteilt mehrere Stühle. Das Tragen von Mundschutz ist verpflichtend. Mitarbeiter der Erzdiözese zählen die Kirchengänger an den Eingängen. „Zählkarten gibt es nicht. Am Sonntag finden im Dom drei Messen statt - da müssten wir gut auskommen“, sagt Sakristeidirektor Dietmar Koisser.