Höchst riskant: Mit 139 „Sachen“ durch 60er-Zone

Eine Streife der Verkehrsinspektion 3 hatte gegen 18.30 Uhr an der Liebenauer Tangente mit einem Lasermessgerät Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, als der 22-Jährige aus Graz-Umgebung sein Motorrad offenbar einem unerlaubten, brandgefährlichen „Leistungstest“ unterzog. Die Geschwindigkeit von 139 Stundenkilometer wurde gemessen! In einem Bereich, in dem zusätzlich nur 60 km/h erlaubt sind.