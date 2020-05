Trotz Horror-Jahr: UBSC hält am Trainer fest

Basketball-Bundesligist UBSC Graz macht trotz Corona Nägel mit Köpfen: Der Klub, der in der Saison 2019/20 mit Dauerverletzungen, Wettskandal und Virus-Zwangsabbruch der Liga äußerst turbulente Zeiten erlebte, hält dennoch an Cheftrainer Ervin Dragsic fest und bindet den Slowenen für nächste Saison (plus Option) an den Verein.