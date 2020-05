54 Lichtblicke in schweren Zeiten

Die steirische Trainer-Garde: „Die Steiermark hat zwölf Mann in Toppositionen! Mario Stecher ist Chef der Nordischen, Christian Galler Chef der Snowboarder, Christian Mitter Chef der Alpinen Damen. Mit Mike Pircher, Sepp Brunner und Christian Perner haben wir führende Spartentrainer im Weltcup, dazu Martin Kroisleitner, Mario Sieder, Günther Steiner, Wolfgang Grabner, Dominik Jetz und Stefan Kornberger als Spezialtrainer.“ Groß-Events: „Man kann noch nicht abschätzen, was im Winter bei uns alles stattfinden kann, aber wir haben ja noch etwas Zeit. Das Nightrace in Schladming im Jänner ist jedenfalls genauso im Weltcup-Kalender wie die Nordische Kombi vor Weihnachten in der Ramsau und Snowboard am Kreischberg. Und vielleicht gibt’s beim Skifliegen am Kulm eine Überraschung. Die letzte Veranstaltung war ja eine internationale Werbung.“