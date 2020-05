Steirische Pflegemamas zeigen viel Herz

Auch das ist eine Muttertagsgeschichte. Weil die leibliche Mama ihre Kinder vernachlässigt oder suchtkrank ist, zuhause Gewalt oder Armut vorherrschen, kommen jedes Jahr an die 2000 steirische Kinder zu Pflegeeltern oder in Einrichtungen wie Jugend am Werk, Caritas oder SOS-Kinderdorf.