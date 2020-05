Der große Kampf der Kleinen

Der „Jedermann“ der Kulturbühne Salzburg kommt heuer wohl nicht in den Hof der Festung Hohensalzburg. „Eine Idee wäre, Aufführungen mit weniger Besuchern mehrmals zu machen. Aber: Bei Regen müssten wir in den Stieglkeller. Das wäre schwierig“, so Produzent Thomas Peschke.