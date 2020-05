Thaler: „Vorteile der EU werden nun sichtbar“

Am 9. Mai wird der Europatag gefeiert - mit dabei ist natürlich die Tiroler EU-Abgeordnete Barbara Thaler. In Zeiten von Corona weist sie auf die Grundpfeiler der EU wie den Binnenmarkt hin, der plötzlich nicht mehr ganz so selbstverständlich ist. Sie übt diesbezüglich auch in den eigenen Reihen Kritik und wendet klare Worte an den deutschen Minister, der vom Österreich-Urlaub abriet.