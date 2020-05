Einarbeiten wird bei den Bulls groß geschrieben

Auf bereits 13 Jahre Red Bulls kann Helmut Schlögl in Salzburg verweisen. Der 41-jährige Tiroler, der in seiner aktiven Zeit als Stürmer auf 155 Erstliga-Spiele gekommen ist, rückt nun für den geschassten Wagner auf, soll als Manager der Profi-Mannschaft eng mit Cheftrainer Matt McIlvane zusammenarbeiten. Und ist Winkler in München unterstellt. Eigentlich nicht vorstellbar, dass Schlögl im Eishockeyliga-Vollbetrieb auch noch seine bisherigen Aufgaben in der Lieferinger Akademie in vollem Umfang wahrnehmen kann. So oder so – es wird genug zum Einarbeiten geben.