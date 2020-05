Gesamtkriminalität und „Cybercrimes“ nahmen zu

In Tirol hat es im Jahr 2019 einen leichten Anstieg der Gesamtkriminalität gegeben. Die Zahl der Anzeigen stieg im Vergleich zu 2018 um 1,7 Prozent auf 40.836. Damit sei im Bundesländervergleich in Tirol der geringste Anstieg der Gesamtkriminalität zu verzeichnen, teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit.