Ein Tropfen für die Durststrecke

„Wir möchten so gut es geht an unseren Projekten festhalten. Das tut der regionalen Wirtschaft und den Arbeitnehmern gut“, betont auch der Lungauer Regionalverbandsobmann und Ortschef von St. Michael, Manfred Sampl (ÖVP). Das ist auch das Ziel des Landes. „Investitionen sollen halten“, lautet die Devise des Landeshauptmanns. Immerhin stehen heuer im gesamten Bundesland Vorhaben in Höhe von 117 Millionen Euro am Plan.