Landestheater sendeten Maßnahmenkatalog an Lunacek

Startschuss für den Katalog war die Pressekonferenz von Kulturstaatssekreträtin Ulrike Lunacek am 17. April. Danach hagelte es Kritik aus der Kulturbranche. Die Vorschläge seien unrealistisch gewesen. „Die Intendanten und die kaufmännische Direktoren haben gesagt: Wir müssen das selbst in die Hand nehmen“, erzählt von Maldeghem. Gesagt, getan: Am Mittwoch schickten die Landestheater Lunacek den Katalog. In dem kommen sie zur Sache. Einige Vorschläge: Abstandsregeln in den Umkleiden, wo viele Leute sind. Auf der Bühne muss aber ein normales Spiel möglich sein. Beim Einlass gelten strenge Sicherheitsregeln, ähnlich eines Check-in am Flughafen.