Sieben Jahre Haft für unbelehrbaren Räuber (19)

Überfall auf Tankstelle: Es war der Abend des 2. Dezember 2019 als zwei vermummte Täter die Jet-Tankstelle in Maxglan stürmten. „Einer war bewaffnet. Es wurden auch Schüsse auf den Boden abgefeuert“, unterstrich Staatsanwalt Leon Atris Karisch . Mit 2500 Euro entkamen sie damals. Ein Syrer (19) hatte zuvor die Lage ausgekundschaftet – es handelte sich um den einschlägig vorbestraften Bestimmungstäter. Er hat laut Anklage einen Österreicher (20) und einen Georgier (18) überzeugt, die Tankstelle zu überfallen. Und im Schwurgerichtssaal war er der Einzige, der alle Vorwürfe bestritt. Anders als die unmittelbaren Täter: Da ging es nur um die Strafhöhe, so Kurt Jelinek, Verteidiger des 20-Jährigen: „Mein Mandant war verzweifelt und hatte Schulden.“ Der Jüngste, ebenfalls einschlägig vorbestraft, wirkte verwirrt: Obwohl sein Verteidiger von einem Geständnis sprach, entgegnete der Georgier auf Nachfrage von Richterin Verena Wegleiter nur: „Ich wollte in der Tankstelle etwas kaufen.“ Nach Rücksprache mit seinem Rechtsbeistand gab auch er den Vorwurf zu.