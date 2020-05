Das große Hoffen auf die baldige Rückkehr

Mehrere Pläne in Arbeit

Beim UVC Graz stehen derzeit Kaderplanungen an. „Wir versuchen, den Stamm der Teams zu halten. Das Budget soll gleichbleiben, könnte aber auch weniger werden“, so Manager Fred Laure, der Vize-Präsident des ÖVV ist. Der Verband erarbeitet gerade mehrere Pläne. „Der beste Fall wäre ein Start Anfang Oktober, es könnte aber auch erst im Jänner losgehen.“ In jedem Fall braucht es aber mindestens vier Wochen Vorbereitungszeit für die Vereine. Ständige Testungen könnte sich das Volleyball-Lager nicht leisten.