Beliebtes Pubquiz lebt trotz der Corona-Krise

Ein Pubquiz, wie man es vorwiegend in der jüngeren Szene kennt und genießt, hat Corona-bedingt schon seit Wochen nicht mehr stattgefunden. Dafür gibt es online zahlreiche Möglichkeiten, um die Quizklassiker auch von zu Hause aus zu spielen. Normalerweise lebt ein Pubquiz vom Beisammensein mit Freunden und der Stimmung in der Bar. Statt im Lieblingslokal müssen sich Ratefreunde momentan (die Öffnung der Gastronomie ist ab 15. Mai geplant) via Skype oder Zoom begegnen. Das Spielgefühl ist, wie momentan so vieles, gewöhnungsbedürftig. Den direkten Kontakt zu Freunden kann man nicht durch ein bewegtes Bildschirmbild ersetzen. Dazu Andreas Stolz, Obmann-Stellvertreter des Österreichischen Quiz-Verbands (ÖQV), der der neuartigen Situation auch positive Seiten abgewinnen kann: „Online-Pubquiz sind ein guter Ersatz, solange unsere Sportstätten, die Bars, nicht geöffnet haben. Außerdem kann man momentan mehr Pubquiz spielen als sonst, auch international, das wäre im Normalfall unmöglich.“