„Wir leben gerne in der Steiermark“

Die gute Nachricht ist die bessere, und die kommt aktuell von der Statistik Steiermark. In ihrem aktuellen Bericht haben die Landes-Rechner erhoben, wie es um die Lebensqualität in weiß-grünen Landen bestellt ist. Das überwältigende Ergebnis: 96,7 Prozent der befragten Steirer sagen, dass sie gerne in ihrer Heimat leben!