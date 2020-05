Sechs Altenheime weiter von Corona betroffen

Insgesamt sechs Altenheime sind von Covid-19-Fällen betroffen. 51 Fälle sind bei Bewohnern aufgetreten, von denen sich 19 im Krankenhaus aufhalten. 16 Personen sind indes bereits wieder genesen, ebensoviele sind verstorben. Zum Personal: Drei Mitarbeiter befinden sich derzeit in Quarantäne. In den stationären Behinderteneinrichtungen sind bisher hingegen keine Bewohner an Covid-19 erkrankt. Beim Personal gab es einen Erkrankungsfall. Diese Person ist wieder genesen.