Uni-Bibliothek: Der große Ansturm blieb aus

Ein erster kleiner Schritt zur Rückkehr der Normalität: An der Universität Graz öffnete heute wieder der Entlehnschalter der Hauptbibliothek seine Pforten. Doch so ganz trauten die Studenten dem neuen Service unter strengen Corona-Sicherheitsvorkehrungen nicht: Beim „Krone“-Lokalaugenschein am Vormittag waren nur Securitypersonal und die Bediensteten an der Ausgabestelle anzutreffen. Ansonsten herrschte noch gähnende Leere in den Gängen.