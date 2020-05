Die Unkultur der unklaren Kommunikation

Beispiel: Die Salzburger Festspiele hoffen, dass zu einem Alternativfestival wenigstens die Deutschen kommen dürfen. Sie stellen mit mehr als 40 Prozent die größte Besuchergruppe. Der Chef des Salzburg Museums Martin Hochleitner meint: „Wir Museen sind wichtig für den Tourismus.“ Die Öffnung der Museen war für 15. Mai geplant. In der neuen Verordnung vom 1. Mai ist davon keine Rede. Eine Novelle soll folgen. Vieles bleibt unklar: Was ist möglich? Was sind „Großveranstaltungen“? „Wir führen derzeit noch Gespräche“, so aus dem Büro der Staatssekretärin Ulrike Lunacek.