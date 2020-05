Wirbel um Wandersaison

Wichtige Worte, die bei Wind und Sonnenschein anscheinend wieder schnell vergessen waren: Eine 29-jährige Frau wurde nämlich gleich am Samstagnachmittag auf einem Klettersteig der Hohen Wand im Gemeindegebiet von Oberhöflein, Bezirk Neunkirchen, von herabfallenden Steinen verletzt. Die Wienerin wurde am Helm und an der Schulter getroffen und von der Bergrettung gerettet. Die Helfer sind naturgemäß wenig amüsiert. „Natürlich sind wir auf die aktuelle Saison vorbereitet, aber man muss ja nicht gleich mit dem Klettersteig starten“, betonte ein Retter im „Krone“-Gespräch.