Luna ist da! Golf-Ass ist wieder Papa geworden

Am vergangenen Freitag schwang Martin Wiegele erstmals wieder am Golfplatz in Graz-Andritz den Schläger. Das Handy hatte der 41-Jährige aber stets in greifbarer Nähe. Der Grund? Erfreulich! Denn der steirische Golf-Pro erwartete jeden Moment den Anruf von zuhause. Sonntag, um 2.20 Uhr, war’s dann aber endlich soweit, wurde Wiegele zum zweiten Mal Papa.