Fotovoltaik-Flächen in Trockengebieten?

5000 Euro Pacht pro Jahr und Hektar? Was sich für manche Bauern wie ein schlechter Scherz anhört, ist für gewiefte Unternehmer schon beinahe ein Schnäppchen. In den Trockengebieten von Weinviertel und Marchfeld, nahe Windkraftanlagen, denken Investoren deshalb schon an gewinnbringende Coups mit frei stehenden Fotovoltaik-Anlagen.