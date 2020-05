Corona: Drei weitere Todesfälle in der Steiermark

19.20 Uhr: Drei weitere Todesfälle. In der Steiermark sind drei weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben. Das teilte die Landessanitätsdirektion am Freitagabend mit. Bei den jüngsten Todesfällen handelte es sich um zwei Männer Jahrgang 1930 aus dem Bezirk Graz-Umgebung sowie um eine 1944 geborene Frau aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Damit starben bisher insgesamt 133 Steirer mit bzw. am Coronavirus.