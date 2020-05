Tirol: Bisher 1,5 Mio. € für Kurzarbeit ausbezahlt

Über 45.000 ohne Job

Die Zahl der Arbeitslosen ist mit Stichtag 13. April unterdessen, wie im Rest Österreichs, auch in Tirol dramatisch gestiegen und verzeichnet im Vergleich zu den restlichen Bundesländern sogar den stärksten Zuwachs. Mit einem Plus von unglaublichen 172,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr befinden sich 45.782 Tiroler ohne Job in der Krise. Alleine im Tourismus gibt es in ganz Österreich 114.000 Arbeitslose. In der Baubranche sind 45.000 Menschen betroffen.