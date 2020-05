Familienvater: „Die Belastung zuhause ist groß“

Seine Tochter könne mit anderen „Rückkehrern“ am 9. Mai wieder in die Einrichtung kommen. „So sehr sie ihr eigentliches Zuhause auch vermisst, solange die Quarantäne aufrecht bleibt, wollen wir unsere Tochter hier behalten“, betont Eder. Besonders schmerzhaft sei, dass sie dort ihren Freund nicht sehen könne. Auch dürfe sie nach der Rückkehr vorerst nicht ihrer normalen Arbeit in der Werkstatt in Piesendorf nachgehen. „Das alles würde sie nicht verkraften“, so ihr Vater.