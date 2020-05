„Das Wir ist größer als das Virus“

Maßnahmen und Hilfestellung

In Imst wurde eine Delogierungspräventionsstelle eingerichtet, an die sich Menschen wenden können, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. „Unbezahlte Rechnungen sind derzeit Lebensrealitäten“, weiß Fischer um die Lage. Auch Notschlafstellen in Innsbruck wurden verlängert, ein Covid-Arbeitnehmerfonds beschlossen.