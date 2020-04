Einbrecher konsumierte während Coup Alkohol

In der Nacht auf Dienstag gab es in Ötztal-Bahnhof zwei Einbrüche: Beim ersten bediente sich der Täter in einem Gastbetrieb an Spirituosen und Lebensmitteln, bevor er über 100 Euro stahl. Bei einem anderen Coup wurde aus einem Firmengebäude etwa die gleiche Summe gestohlen - ein Zusammenhang steht noch nicht fest.