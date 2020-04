Betriebe vor Pleite: Kurzarbeit als Hürdenlauf

Die Stimmung in der heimischen Wirtschaft ist aktuell im Keller. Lohnverrechner und Steuerberater müssen sich durch den Behördendschungel kämpfen. Kurzarbeit wird zwar gerne in Anspruch genommen, doch der Weg ist steinig. Die Ausgleichszahlungen von AMS und Bund sind nämlich noch lange nicht auf den Konten angelangt. „Wir finanzieren die Nothilfe der Politik nun zwischen. Mal schauen, ob da überhaupt was kommt“, erklärt eine Firmenchefin aus dem Mostviertel. Handel, Gastronomie und Tourismus stehen teilweise mit dem Rücken zur Wand. Bei einer Videokonferenz mit Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger bestätigt auch Harald Pollack die schwierige Lage.