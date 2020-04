Kurzarbeit in Tirol: Bisher 200.000 € ausbezahlt

Aktuelle Tirol-Zahlen zur Corona-Kurzarbeit:

Bis inklusive Sonntag, 26. April, wurden in Tirol 8.879 Corona-Kurzarbeitsanträge erfasst - mit einem Planbetrag von 629 Millionen Euro für 84.984 Arbeitsplätze. Von diesen erfassten Anträgen konnten 6.471 (72,88 %) mit einer Bewilligungssumme von 477 Millionen Euro für 63.824 Arbeitsplätze bereits genehmigt werden. (Das ist ein Plus von 2.635 bewilligten Anträgen in einer Woche.) Über 200.000 Euro an Fördergeldern wurden in Tirol bereits an Unternehmen ausgezahlt.