Abschied mit Wehmut für Zivildiener aus Parsch

Trotz der nun entspannteren Lage hofft Sechshauser auch in den kommenden Monaten auf die Vernunft der Österreicher. Dass sein Verstärker-Einsatz frühzeitig abgebrochen wurde, sei jedoch ein Grund zu Optimismus. Ein wenig Wehmut über das Ende seiner Zivildiener-Laufbahn schwingt bei dem Maturanten dennoch mit. „Ich hätte gerne noch zwei Monate verlängert und sogar darum angesucht“, sagt Sechshauser. Er habe jedenfalls gerne seinen Beitrag während der Krise geleistet. „Es ist klar, dass in so einer Situation alle gefordert sind. Da hilft man gerne mit.“