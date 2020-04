Olympiasieger setzt sich für Saalfelden ein

Nach der für Salzburg so erfolgreichen nordischen Junioren-WM in Oberwiesenthal (D) Anfang März begann die Corona-Krise. Anfang Mai will Landestrainer Michael Gruber, 2006 Olympiasieger, seine Kader-Sportler aber wieder zum Training versammeln. Dann hofft er, dass im Sommer die fürs Sprungtraining so wichtige 90-Meter-Schanze in Saalfelden endlich saniert werden kann.