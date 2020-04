Ein Lied aus dem Zillertal geht um die ganze Welt

Ist man Mitglied eines Chores, muss man in Zeiten des Coronavirus auf so einiges verzichten. Gemeinsame Proben? Fehlanzeige! Gemeinsame Auswahl von Liedern treffen und diese dann einstudieren? Fehlanzeige! Gemeinsame Auftritte bei Hochzeiten, Taufen, Geburtstagen und Co.? Auch Fehlanzeige!