Einfühlsam in der Entschleunigung

Ganz klar in das Gasteinertal. Da komm ich her, da lebt meine ganze Familie. Ich hoffe auch, dass ich bald wieder meine Oma besuchen kann, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen. Einer meiner Lieblingsberge, auf den ich oft raufstiefel, ist der Schuhflicker in Dorfgastein. Da kann man an einem Tag rauf und runter gehen, oder schwindeln und mit der Gondel fahren. (Lacht.)