Steirerin mit 105 Jahren: Gesund, fit und fröhlich

„Es hat keiner mehr gepasst zum Heiraten“

Die Dame ist geistig topfit, tourt mit ihrem Rollator durch Haus und Garten, tratscht gerne mit den anderen Bewohnern. Auch vom Aussehen her ist sie jung geblieben. Als unser Fotograf ihr das sagt, kichert sie wieder. Was ihr Geheimnis ist? „Ich hab nie geheiratet, die Ehefrauen müssen sich ja so viel ärgern,“ scherzt sie. Verehrer hätte sie wohl gehabt, vor allem den feschen Karl, der wär’s für sie gewesen. Aber der hat in den Krieg ziehen müssen und ist gleich im ersten Jahr gefallen. „Danach hab ich alle mit ihm verglichen, und es hat keiner mehr gepasst zum Heiraten. Aber das Leben ist so und fertig.“