Frisch, g´schmackig, steirisch: Der Spargel ist da

Das überlassen wir dann doch lieber den Profis, die dafür sorgen, dass der Spargel nahezu direkt vom Feld in die Supermärkte, auf Bauernmärkte, in die ausliefernde Gastronomie oder in den Hofladen kommt. Auch der grüne ist da: vielfach ist das sogar die selbe Sorte wie der weiße, nur wächst er über der Erde und wird - von der Sonne geküsst - grün. Die Ernte dauert bis in den Juni - und während früher die Niederösterreicher das Spargelfeld imagetechnisch für sich beackerten, ist der steirische nun aus deren Schatten getreten.