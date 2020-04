Brennerautobahn mit stärkstem Verkehrsrückgang

Am Wochenende um 73 Prozent weniger Verkehr

Die VCÖ-Analyse zeigt, dass es auf der A13 Brennerautobahn den stärksten Rückgang mit 58 Prozent gab. An den Werktagen waren um heurigen März um 50 Prozent weniger Fahrzeuge unterwegs, an den Wochenenden sogar um 73 Prozent weniger. Auch auf der A12 Inntalautobahn ging der Verkehr am Wochenende mit 57 Prozent stärker zurück als zwischen Montag und Freitag mit 42 Prozent, informiert der VCÖ. Der Verkehrsrückgang führte zu weniger Lärm, weniger Abgasen und weniger Staus. Deutlich weniger Transit-Lkw donnerten durch Tirol. Anrainerinnen und Anrainer berichteten, dass sie statt Verkehrslärm Vogelgezwitscher hörten.