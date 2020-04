Ein Festspielausfall wird teuer für den Tourismus

Bruttowertschöpfung von 183 Millionen Euro

Zum Absageszenario möchte sich Eymannsberger nicht äußern: „Der Verlust wäre aber drastisch.“ Eine Studie der Wirtschaftskammer gibt eine Bruttowertschöpfung von 183 Millionen Euro durch die Festspiele für Salzburg an. Ökonom Martin Kocher vom Institut für Höhere Studien sieht es weniger schwarz: „Wenn man von diesen Zahlen ausgeht, würde sicher sehr viel dieser Wertschöpfung wegfallen. Aber – so schlimm das auch in der Kultur für die Betroffenen wäre – würde nur ein relativ geringer Anteil der gesamten Salzburger Wertschöpfung verloren gehen.“ Die liegt bei 25 Milliarden Euro.