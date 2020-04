Die Grazer „Bootsaffäre“ steht vor Lösung

Steuereinkünfte sinken

Laut Bürgemeister Siegfried Nagl wurde in in Graz die „Krise bisher gut gemeistert“. Kurzarbeit wurde in vielen Grazer Gesellschaften eingeführt - etwa 2000 Mitarbeiter seien am Höhepunkt in Kurzarbeit gewesen. Manche kämen nun aber wieder zurück, wie etwa in der Abteilung Bauplanung. Gar nicht rosig sieht es bei den Finanzen für das laufende Jahr aus. Erträge sind eingebrochen, Kommunalsteuereinkünfte sinken.