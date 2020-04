Neue Krisen-Wohnungen für steirische Frauen

Das Sozialressort des Landes Steiermark baut den regionalen Gewaltschutz weiter aus. Auf Antrag von Soziallandesrätin Doris Kampus hat die Landesregierung heute die Einrichtung so genannter Krisen-Wohnungen beschlossen. In einem ersten Schritt werden dazu 125.000 Euro zur Verfügung gestellt. „Wir müssen dafür Vorsorge treffen, falls es zu einem Anstieg häuslicher Gewalt kommen sollte. Diese Wohnungen sind ein zusätzliches Gewaltschutzangebot für Frauen und Kinder in Krisensituationen“, erläutert Kampus.