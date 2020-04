Kasernierung? Spaniens Fußballer wehren sich

Die spanischen Fußball-Profis haben Bedenken bezüglich einer möglichen Rückkehr in den Trainingsbetrieb angemeldet. Die Kapitäne aller 42 Klubs in den beiden höchsten Spielklassen hätten am Dienstag ein Video-Meeting abgehalten, berichtete die Spielvereinigung AFE. Der Vorschlag von La Liga, mit geschlossenen Trainingscamps zu starten, stieß bei Sergio Ramos und Co. auf wenig Zustimmung.