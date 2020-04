Corona-Zuwachsrate seit Tagen unter einem Prozent

121 von 279 Gemeinden von Corona unberührt

Am stärksten betroffen waren nach wie vor die Orte in den Quarantänegebieten - allen voran St. Anton am Arlberg und Ischgl. In St. Anton waren mit Stand Freitagvormittag 128 Personen aktuell infiziert, das entspricht rund fünf Prozent der Bevölkerung. In Ischgl waren 75 aktuell infiziert, was ebenfalls rund fünf Prozent der Bevölkerung sind.