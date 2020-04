Corona: Zwei Drittel weniger Verkehr in Tirol

Auf der sonst so staureichen B179 Fernpassstraße etwa kam es zu einem Rückgang von 88 Prozent, am Eingang des Zillertals (B169) waren um 68 Prozent weniger Fahrzeuge unterwegs. Auch an der Innbrücke in Kufstein, der B171 Tiroler Straße, war der Unterschied mit 54 Prozent deutlich. In der diesjährigen Osterwoche waren hier 7.350 Kraftfahrzeuge unterwegs, im Vorjahr waren es noch 15.840. Zwölf Zählstellen am Landesstraßennetz wurden für die Analyse herangezogen, heißt es.