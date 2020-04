Neue Heimat Tirol investiert 250 Millionen Euro

Angesichts der drohenden Konjunkturflaute am heimischen Bausektor intensiviert die Neue Heimat Tirol (NHT) als größter gemeinnütziger Bauträger Tirols ihre Bautätigkeit. „Wir investieren in den nächsten zwei Jahren 250 Millionen Euro. Aktuell haben wir 1600 Wohnungen in der Pipeline“, sagt Hannes Gschwentner.