Landestheater-Intendant: „Wollten Signal senden“

Das waren weniger als zehn Verträge. Der Großteil unserer Künstler ist fest angestellt: 80 Leute. Aber: In den neuen Spielplan wird vieles übernommen. So zum Beispiel die Oper „Anthropozän“ einer freien Künstlerin. Bei den freien Verträgen ist es so, dass wir je nachdem, was schon geleistet worden ist, bezahlt haben. Bei den Gastverträgen gibt es klare Regelungen, an die wir uns halten. Und wenn wir alle Verträge behalten würden, wäre der Verlust noch größer als jetzt.