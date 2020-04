Ausgebüxte Kühe und ein schwer verletzter Landwirt

Dem 62-jährigen Landwirt entkamen am späten Vormittag vier Kühe. Gemeinsam mit mehreren örtlichen Feuerwehren wurde eine Suchaktion durchgeführt. Gegen 14.15 Uhr konnte der Mann in einem Waldstück in Perlsdorf eine am Boden liegende Kuh vorfinden. Er näherte sich der 200 bis 300 Kilogramm schweren Kuh, als diese plötzlich aufsprang und dem 62-Jährigen mit dem Schädel einen Stoß gegen die Brust versetzte. Der Verletzte wurde in das LKH Feldbach eingeliefert, wo im Zuge mehrerer Untersuchungen schwere Verletzungen (unter anderem einige Knochenbrüche) festgestellt wurden.