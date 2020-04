Traditionsbäckerei rettet sich ins Internet

Not macht erfinderisch: Wenn die Kunden nicht mehr in die Bäckerei kommen, kommt die Bäckerei zu den Kunden. Deshalb liefert Pföß nun auch an private Haushalte. Gleichzeitig präsentiert der Inhaber sein Geschäft auf der neuen Internetplattform „kauf-jetzt-daheim.at“ von Arbeiterkammer und Landwirtschaftskammer. „Wir setzen ein Zeichen, arbeiten zusammen und holen Betriebe vor den Vorhang, die Arbeit und Wirtschaft in der Region sichern, regional wirtschaften und direkt vermarkten“, betonen die beiden Kammerchefs Peter Eder (AK) und Rupert Quehenberger (LK).