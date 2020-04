Graz: Parkzonen werden ab Mai wieder kontrolliert

Ermäßigung bei Kauf von Jahreskarten

Für die rund 44.000 Besitzern von Jahreskarten in der Zone 101, also Graz, werden Stadt und Holding Graz eine zehnprozentige Ermäßigung auf den Kauf der nächsten Jahreskarte anbieten. Damit soll Stammkunden die Möglichkeit geboten werden, die Einschränkungen im Zeitraum der Corona-Krise teilweise abgegolten zu bekommen. „Den Öffi-Jahreskartenbesitzern danken wir mit einer Ermäßigung auf ihre nächste Jahreskarte für ihre Geduld und Treue in den vergangenen Wochen und Monaten,“ sagte ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl. Die Aktion gilt für alle Jahres- und Halbjahreskartenbesitzer, die ab 16. März 2019 eine Jahreskarte oder Halbjahreskarte gekauft haben. Mit der Umstellung des Verrechnungssystems wird die Ermäßigung ab 20. April automatisch berücksichtigt.